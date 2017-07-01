Автолюбители могут приобрети Chevrolet Niva со скидкой до конца лета

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Москва, 1 июля. Российские автолюбители смогут до конца лета приобрести автомобиль Chevrolet Niva со скидкой. Предложение действует вплоть до 31 августа как для физических, так и для юридических лиц.

Представители компании уточняют, что скидку на модель 2017 года можно получить при обмене старого автомобиля по программе trade-in. Кроме того, машину можно сдать и по программе утилизации. Взамен водитель получит Chevrolet Niva, не находившийся на учете в ГИБДД до участия в акции.

Ранее в агентстве «Автостат» соообщали, что каждый второй кроссовер Chevrolet Niva продается в России по программе господдержки. В своем исследовании специалисты опирались на данные концерна «GM-АвтоВАЗ».