Как пирожки печь: Рогозин рассказал о перспективах судостроения в Крыму

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Москва, 1 июля. Развитие крымского судостроения вселяет большую надежду, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Такое мнение он выразил, посетив заводы «Залив» и «Море».

Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит крымские судостроительные заводы – керченский «Залив» и феодосийский «Море», отметив, что предприятия были полностью восстановлены и активно работают. «Будем корабли в Крыму строить, как пирожки печь», — написал вице-премьер на своей странице Facebook, выражая надежду на дальнейшее развитие судостроения на полуострове. Отметим, что 30 июня Рогозин принял участие в церемонии закладки гидрографического судна «Амур» в Керчи.