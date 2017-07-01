Четыре станции метро откроются в Новой Москве в начале 2019 года

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Москва, 1 июля. В Новой Москве в начале 2019 года будут открыты четыре станции Сокольнической линии метро. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что Сокольническую линию намерены продлить от станции «Саларьево» до станции «Столбово», причем большая часть линии «пройдет по земле». Уже в 2019 году жители столицы смогут воспользоваться станциями подземки «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Добавим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Большого подземного кольца метро будет завершено к 2020-2021 году. По его словам, этот «мегапроект» даст возможность присоединить новые радиальные направления.