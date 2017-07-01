ДНР: в прифронтовой Александровке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома

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Донецк, 1 июля. По меньшей мере семь домов в поселке Александровка, который находится недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом журналистам заявили в поселковой администрации, подчеркнув, что минувшая ночь была очень неспокойной. На данный момент известно о семи поврежденных домах на улицах Кирова, Школьной и Челюскинцев. Но обход поселка еще не закончен.

Данных о жертвах среди мирного населения не поступало, добавили в администрации.

Как сообщалось ранее со ссылкой на оперативное командование ДНР, за минувшие сутки ВСУ 36 раз нарушили режим тишины. Под обстрел попали 14 населенных пунктов республики.