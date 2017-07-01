Госрегулирование цен на продукты отменили на Украине

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Киев, 30 июня. На Украине вступила в силу отмена государственного регулирования ценовой политики на продукты питания. Целью нововведения заявлено снижение давления на бизнес.

Украинские власти решили устранить вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке с помощью отмены госрегулирования цен. Постановление «дебюрократизирует» ценообразование в сфере продуктов питания. Документ касается предельных торговых надбавок к оптовой цене, которая ранее на основные продукты питания не могла превышать 15%. Также постановление отменяет норму, которая ограничивала наценку в размере 20% на питание для детей, пишет NewInform.