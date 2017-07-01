Медведев в Страсбурге почтил минутой молчания память экс-канцлера ФРГ Коля

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Страсбург, 1 июля. Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Страсбург для участия в церемонии прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Дабы подчеркнуть масштаб личности этого политика и его роль в судьбе Европы, было решено организовать прощание в здании Европарламента. Подобная траурная церемония стане первой в истории ЕС. Всех прибывших встречают председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Медведев проследовал в траурную комнату, где стоит гроб с телом экс-канцлера, и почтил его память минутой молчания. Следом прошла вдова первого президента России Наина Ельцина, которая прилетела с Медведевым из Москвы.

Напомним, именно Коль в 1989 году после падения Берлинской стены выступил с идеей воссоединения Германии, за что его стали называть «канцлер германского единства».

Коль умер 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет.