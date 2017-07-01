Аэропорт «Домодедово» переведен в штатный режим после урагана

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Москва, 1 июля. Сбившийся из-за непогоды график полетов в аэропорту «Домодедово» в течение сегодняшнего будет постепенно восстанавливаться. Возможны задержки некоторых рейсов.

Столичная воздушная гавань уже переведена на штатный режим работы после прошедшего урагана. Об этом сообщает «360° Подмосковье» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Андрея Власова.

Он подчеркнул, что обрушившийся на Москву в пятницу ливень и сильный ветер не позволил многим самолетам вовремя вылететь и приземлиться. Некоторые из них вынуждены были сесть на запасных аэродромах. Пассажиры к ситуации отнеслись с пониманием, говорит Власов.