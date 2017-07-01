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Сирия, 1 июля. В результате контратаки террористов ИГ* в Ракке курды отступили от района Аль-Синаа. Союзники САА несут потери в военной технике на северо-востоке Дамаска. ВС Ирака заняли ряд зданий в Старом городе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укрепленным пунктам боевиков в районе города Акербат на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: утратили БМП и бульдозер в сражениях с боевиками в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; потеряли беспилотник в провинции Идлиб; ведут бои с ИГ вблизи городов Джуб Аль-Джарра и Аль-Масудия на востоке провинции Хама; подверглись обстрелам радикалов к северу от Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: арестовала 20 исламистов «Тахрир Аш-Шам» в пригороде Идлиба.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось группы террористов в Дейр эз-Зоре; провело контратаку в восточной части города Ракка; несет потери в военной технике на востоке провинции Хама; утратило ряд позиций в Старом городе в Западном Мосуле.

Курды: потеряли район Аль-Синаа и его окрестности в Ракке; захватили несколько зданий в квартале Ракки Аль-Дирия.

Провинция Дамаск

Из Восточной Гуты Дамаска прибыла партия подкрепления, а также вооружение и боеприпасы для отрядов вооруженной оппозиции, дислоцирующихся в районе Джобар. Исламисты развернули большое количество минометных и артиллерийских орудий, чтобы отразить атаку проасадовских ополченцев-шиитов. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News.

В ходе сражений в квартале Айн-Тарма боевики группировки «Файлак Ар-Рахман» и союзной ей коалиции «Тахрир Аш-Шам» уничтожили БМП и бульдозер союзников Сирийской арабской армии (САА). Накануне радикалы также подбили танк САА в соседнем районе Джобар. Однако проасадовским подразделениям удалось освободить ряд кварталов и территорию рынка. В данный момент ВВС Сирии проводят бомбардировки позиций исламистов в Джобаре, передает Twitter-канал (YJFe0rs0A8VWxmY). Сведения о результатах авианалетов пока формируются.

Провинция Дейр эз-Зор

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали группу террористов «Исламского государства»* в районе холма Аль-Сунуф в окрестностях административного центра провинции. Военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (VYKlvmtjP1NEG2D) сообщает, что боевики попытались напасть на укрепленные пункты правительственных подразделений. Тем не менее атака была отбита. В последнее время налеты радикалов участились ввиду того, что в Дейр эз-Зор прибывают силы ИГИЛ из Ракки и Западного Мосула.

Провинция Идлиб

Союзные сирийским войскам подразделения нанесли ракетный удар по укреплениям боевиков недалеко от деревни Бадма в окрестностях города Джиср Аль-Шугур, передает местный источник в сети Twitter (EdlibEmc1). Информации о нанесенном боевикам уроне не поступало. Тем временем, согласно данным Twitter-канала (SaladinAlDronni), радикалы сбили разведывательный беспилотник, предположительно принадлежащий проасадовским отрядам, недалеко от границы с провинцией Латакия.

Продолжается междоусобный конфликт между группировками вооруженной оппозиции. Новостное агентство Al Masdar News передает, что члены формирования «Ахрар Аш-Шам» арестовали 20 радикалов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, в пригороде столицы региона. Кроме того, противоречия обострились после того, как организация «Аджнад Аль-Шам» покинула коалицию и присоединилась к «Ахрар Аш-Шам». Таким образом, «Тахрир Аш-Шам» лишилась нескольких тысяч бойцов.

Провинция Ракка

«Исламское государство» провело мощную контратаку в восточной части административного центра провинции, заставив бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) оставить несколько позиций. Террористы-смертники напали на опорные пункты курдов, в результате чего боевикам удалось отбить у курдских формирований район Аль-Синаа и его окрестности. Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» сообщает о том, что в ходе противостояния было убито 11 бойцов SDF. Официально данная информация подтверждена пока не была.

Тем не менее SDF и Отряды народной самообороны (YPG) при поддержке ВВС международной коалиции захватили порядка 20 зданий в западном квартале Ракки Аль-Дирия.

Провинция Хама

После того как в восточную часть провинции прибыло подкрепление проправительственных отрядов ополчения, союзники сирийских войск готовятся начать крупномасштабное наступление к востоку от Саламии. Тем временем проасадовские подразделения открывают огонь по позициям террористов из ракетных установок и минометов. Информационный портал Al Masdar News передает, что в результате обстрелов было уничтожено несколько единиц военной техники радикалов ИГ. Российские и сирийские военные самолеты регулярно совершают боевые вылеты в районе ключевого города Акербат, нанося точечные удары по укрепленным пунктам боевиков «Исламского государства».

В данный момент происходят столкновения вблизи городов Джуб Аль-Джарра и Аль-Масудия. Бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) и передовые подразделения САА пытаются выявить слабые места в обороне ИГИЛ.

К северу от Хамы исламисты вооруженной оппозиции вновь нарушили соглашение о прекращении военных действий в зонах деэскалации. Обстрелу из ракетных установок «Град» подверглись укрепрайоны правительственных сил у контрольно-пропускного пункта близ населенного пункта Салхаб. Сирийская армия открыла ответный огонь по укреплениям боевиков на окраинах городов Аль-Латамина и Кафр-Зета. О потерях сторон не сообщается.

Ранее на этой неделе радикалы также обстреляли тепловую электростанцию ​​ в населенном пункте Махарда, в результате чего ТЭС получила повреждения.

Ирак

Иракская армия еще немного продвинулась в районе Старый город, освободив госпиталь Ибн Сина и несколько других зданий в западной части Мосула. Об этом сообщает информационный портал Al Sumaria News. Напомним, накануне вооруженные силы Ирака также отбили у террористов «Исламского государства» несколько кварталов. Однако в Старом городе все еще остаются около 200-300 радикалов. К тому же в оккупированном районе находится приблизительно 100 тысяч мирных граждан, которых боевики используют в качестве живого щита. Радикалы превращают школы в свои военные базы, дабы избежать ударов военных самолетов западной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)