Семья погибшего по вине Уильямс мужчины подала в суд на теннисистку

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Вашингтон, 1 июля. Семья мужчины, погибшего в дорожной аварии, виновницей которой была американская теннисистка Винус Уильямс, подала на спортсменку в суд. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция тем временем продолжает расследование дела. Защита спортсменки намерена отстаивать позицию, которая заключается в том, что Уильямс не нарушала ПДД.

Трагедия произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Спортсмена выехала на перекресток и столкнулась с другим автомобилем, в котором в качестве пассажира находился 78-летний Джером Барсон. Спустя две недели пожилой мужчина скончался от полученных травм. В отчете полиции значится, что виновницей ДТП была именно Уильямс.