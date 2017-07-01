Сирия: американский Poseidon провел разведку у российской базы «Тартус»

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Дамаск, 1 июля. Самолет-разведчик P-8 Poseidon ВВС США в пятницу приблизился к российской базе «Тартус» в Сирии и долгое время кружил вокруг нее.

По данным сайтов, позволяющих вести наблюдение за передвижением военной авиации, борт 168852 поднялся с авиабазы, располагающейся на Сицилии и подлетел к Сирии. Самолет Poseidon кружил вокруг порта Тартус, не приближаясь к нему ближе, чем на 40 километров.

Аналогичный разведывательный полет был зафиксирован и в восточном Средиземноморье недалеко от сирийских границ.