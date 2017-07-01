Собянин пообещал устранить последствия урагана в Москве за выходные

В Избранное

Москва, 1 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал за выходные устранить последствия шторма, в результате которого один человек погиб и еще четверо оказались в больнице.

Градоначальник напомнил, что накануне во время разгула стихии один человек погиб в Москве от удара молнии. Еще четырех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

«Повалены 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как передает Телеканал 360, в пятницу на столицу обрушился тропический ливень с грозой и градом. За минувшие сутки в городе выпало 90% месячной нормы осадков.

Добавим, ранее источник в экстренных службах сообщил о двух погибших и 22 пострадавших из-за непогоды на территории Центрального федерального округа России.