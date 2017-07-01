Разгул стихии в Центральной России: 2 человека погибли и 22 пострадали

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Москва, 1 июля. Два человека погибли и 22 пострадали во время непогоды на территории Центрального федерального округа России. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В больницы госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно», — уточнил собеседник РИА Новости.

Разгул стихии нарушил энергоснабжение в 327 населенных пунктах. Также на территории ЦФО были повреждены кровли 47 зданий, более 100 автомобилей. Зафиксированы падения 1200 деревьев.

Напомним, ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших по время шторма в Москве. По данным медицинских служб, помощь медиков понадобилась 16 людям.