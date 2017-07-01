Компания Volkswagen отзывает в Германии почти 400 тысяч автомобилей

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Берлин, 1 июля. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает в ФРГ 385 тысяч машин, чтобы обновить программное обеспечение. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя машиностроительной компании.

Специалисты намерены скорректировать работу системы стабилизации автомобиля при торможении или рулении. Также будут усовершенствованы системы курсовой устойчивости и антиблокировочная система. По данным агентства, отзыв затронет марки Volkswagen, Audi и Skoda.

Добавим, ранее почти 600 тыс. автомобилей Volkswagen были отозваны в Китае из-за проблем с осветительными приборами. Они переставали работать при перепадах температур и вибрации кузова.