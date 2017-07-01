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Компания Volkswagen отзывает в Германии почти 400 тысяч автомобилей
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    Компания Volkswagen отзывает в Германии почти 400 тысяч автомобилей

    12:05  1 Июля 2017
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    Компания Volkswagen отзывает в Германии почти 400 тысяч автомобилей

    Берлин, 1 июля. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает в ФРГ 385 тысяч машин, чтобы обновить программное обеспечение. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя машиностроительной компании.

    Специалисты намерены скорректировать работу системы стабилизации автомобиля при торможении или рулении. Также будут усовершенствованы системы курсовой устойчивости и антиблокировочная система. По данным агентства, отзыв затронет марки Volkswagen, Audi и Skoda.

    Компания Volkswagen отзывает в Германии почти 400 тысяч автомобилей

    Добавим, ранее почти 600 тыс. автомобилей Volkswagen были отозваны в Китае из-за проблем с осветительными приборами. Они переставали работать при перепадах температур и вибрации кузова.

    Автор: Борис Любимов
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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