Подозреваемого в убийстве итальянского репортера в Донбассе арестовали в Болонье

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Рим, 1 июля. Итальянские полицейские арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли. Журналист и его российский переводчик были застрелены в Донбассе в 2014 году.

Как пишет газета Il Corriere della Sera, мужчина итальяно-украинского происхождения прибыл на Украину в 2013 году для участия в «столкновениях на Майдане». Затем он отправился в Донбасс в составе добровольческого батальона Нацгвардии Украины. Прокуратура посчитала его ответственным за убийство Роккелли и переводчика Андрея Миронова, после чего подозреваемого арестовали в Болонье.

Напомним, трагедия произошла в 2014 году под Славянском. Жертвами обстрела стали Роккелли, Миронов и водитель. Выжил только фотограф Вильям Рогелон. По его словам, атаку совершили ВСУ, выпустившие 40–60 залпов по машине с представителями СМИ.