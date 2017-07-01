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Сирия сегодня: ИГ теснит курдов в Ракке, артобстрелы в Хаме, САА пополняет ряды в Алеппо
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    Сирия сегодня: ИГ теснит курдов в Ракке, артобстрелы в Хаме, САА пополняет ряды в Алеппо

    12:17  1 Июля 2017
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    Сирия сегодня: ИГ теснит курдов в Ракке, артобстрелы в Хаме, САА пополняет ряды в Алеппо

    Сирия, 1 июля. Боевики ИГ* выбили курдов из восточных кварталов Ракки. В Испании задержан предполагаемый агент самопровозглашенного халифата. Вооруженная оппозиция обстреливает позиции САА в Хаме. В Алеппо сотни призывников надели военную форму. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    ИГ наступает на востоке Ракки

    Бои за Ракку идут с переменным успехом. В западных районах так называемой «столицы ИГ» (террористическая организация, запрещенная в РФ) курды одержали несколько небольших побед. Вчера в течение дня и сегодня ночью они отбили у террористов около 20 зданий в квартале Аль-Диръия (Al-Diriyah). Среди прочего бойцам курдо-арабского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) удалось освободить местную школу.

    В то же время, не выдержав напора ИГ, курдские ополченцы были вынуждены отступить из восточных районов Ракки. Позиционные потери курдов там достаточно значительны. Они вынуждены были сдать боевикам «Исламского государства»* район Аль-Синаа (Al-Sinaa) и прилегающую к нему промышленную зону. Ранее контролировали эту территорию на протяжении последних нескольких недель.

    Аффилированные с ИГ источники сообщают, что курды потеряли во вчерашних боях за Ракку 11 человек. О своих собственных потерях террористы предпочитают благоразумно умалчивать.

    Курды потеряли во вчерашних боях за Ракку 11 человек

    В Испании задержан боевик «Исламского государства»

    Как известно, война в Сирии — лишь один из фронтов борьбы против «Исламского государства». Вербовщики и агенты самопровозглашенного халифата действуют по всему миру. Особо активны они в странах Европы, где в крупных городах теракты стали уже привычным явлением.

    Сегодня Гражданская гвардия Испании задержала в Малаге предположительного боевика ИГ. По данным испанского МВД, мужчина мог воевать в Сирии на стороне террористов.

    «Гражданская гвардия задержала 29-летнего мужчину, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет», — сообщает министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес.

    Артиллерийские удары в Хаме

    Боевики так называемой вооруженной оппозиции атаковали позиции правительственных войск в сельской местности на севере провинции Хама. Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, оппозиционеры нанесли серию артиллерийских и ракетных ударов по КПП «Залин» и удерживаемому сирийскими войсками населенному пункту Салхаб (Salhab). При обстрелах использовались системы залпового огня «Град» и другое тяжелое вооружение.

    Артиллерийские подразделения правительственных сил ответили на огонь противника. Под их обстрел попали позиции боевиков в районе населенных пунктов Ал-Латаманех (Al-Latamaneh) и Кафр Зита (Kafr Zita).

    По информации на утро 1 июля, взаимные обстрелы все еще продолжаются.

    На утро 1 июля взаимные обстрелы все еще продолжаются

    Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды САА

    То, что Сирийская арабская армия (САА) нуждается в резервах, новых рекрутах и численном пополнении, признают даже в Дамаске. Правительственные войска чрезвычайно ослаблены семью годами непрекращающейся войны. Тем не менее сложная ситуация на большей части территории страны до сих пор препятствует проведению полномасштабной мобилизации.

    Призывники из Алеппо пополнили ряды САА

    На этом фоне Алеппо дает повод для осторожного оптимизма. Уже несколько месяцев центральный военный комиссариат города фиксирует постоянное увеличение числа молодых сирийцев, желающих надеть военную форму и присоединиться к борьбе против сил международного терроризма. С января в ряды САА вступили сотни выпускников школ и бывших студентов из Алеппо.

    «С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов», — заявил начальник центрального военкомата города Намид Али Ибрагим.

    До начала гражданской войны срок службы в сирийской армии составлял полтора года. Сейчас ситуация изменилась: конкретных сроков увольнения в запас солдат и сержантов больше нет. Всем молодым людям, надевшим военную форму, придется сражаться до завершения войны.

    Напомним, что в пятницу, 30 июня, Минобороны Сирии заявило о полном освобождении провинции Алеппо от террористов ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #ракка #сдс #альварес
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    Автор: Борис Любимов
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