Game over: ученые признали полезные свойства видеоигр

В Избранное

Мадрид, 1 июля. К неожиданному выводу пришли испанские ученые. На фоне всей информации о негативном влиянии видеоигр на человека, они заявили об обратном.

По мнению специалистов одного из университетов Барселоны, мозг геймера способен быстрее и продуктивнее справляться с решением многих задач. И память у человека, увлеченного видеоиграми, существенно лучше.

Для того, чтобы подтвердить свою теорию, ученые проанализировали результаты более 120 исследований. Но это отнюдь не исключило и негативную сторону проблемы.

Многочасовые игры за компьютером приводят в увеличению веса, нарушению зрения, дестабилизируют эмоциональное состояние. И это далеко не полный список неприятных последствий, признали испанцы.