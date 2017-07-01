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Game over: ученые признали полезные свойства видеоигр
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    Game over: ученые признали полезные свойства видеоигр

    13:31  1 Июля 2017
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    Game over: ученые признали полезные свойства видеоигр

    Мадрид, 1 июля. К неожиданному выводу пришли испанские ученые. На фоне всей информации о негативном влиянии видеоигр на человека, они заявили об обратном.

    По мнению специалистов одного из университетов Барселоны, мозг геймера способен быстрее и продуктивнее справляться с решением многих задач. И память у человека, увлеченного видеоиграми, существенно лучше.

    Для того, чтобы подтвердить свою теорию, ученые проанализировали результаты более 120 исследований. Но это отнюдь не исключило и негативную сторону проблемы.

    Многочасовые игры за компьютером приводят в увеличению веса, нарушению зрения, дестабилизируют эмоциональное состояние. И это далеко не полный список неприятных последствий, признали испанцы. 

    Автор: Кира Мирова
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    4463

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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