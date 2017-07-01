Путин поздравил жительницу Тольятти со 100-летним юбилеем

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Тольятти, 1 июля. Жительница Тольятти Ирина Доронина отметила свой столетний юбилей. С этим знаменательным событием ее поздравил президент России Владимир Путин — он направил долгожительнице поздравительный адрес и подарок. Об этом сообщают местные СМИ.

Ирина Доронина — одна из шести тольяттинских долгожителей, которые отмечают свой 100-летний юбилей в этом году. В городе немало тех, кому исполнилось 90 лет, однако 100-летний рубеж переступают далеко не все.

С юбилеем долгожительницу поздравил президент России Владимир Путин — поздравительный адрес от него передала женщине замглавы города по соцвопросам. Не обошел вниманием женщину и глава городского округа Тольятти Сергей Анташев. Также женщине передали приятные подарки от властей.

У Дорониной есть сын, трое внуков и семеро правнуков. Несмотря на возраст, она остается весьма самостоятельной женщиной и ведет домашнее хозяйство.