Белорусам не нужны спекуляции на демократии и правах человека — Лукашенко

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Минск, 1 июля. Народу Белоруссии не нужны социальные потрясения и спекуляция на теме демократии. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении по случаю Дня независимости республики.

Белорусам не нужны какие-либо потрясения, вроде войн или революций; не нужны и спекуляции на демократии и правах человека. Страна живет в соответствии с идеалами, проверенными временем, и белорусы никому не позволят навязывать им что-то другое, заявил Лукашенко.

Вместе с тем, президент признал, что за последние годы изменилось многое, в том числе страна и живущие в ней люди. Неизменным осталось только желание жить «в свободном и мирном государстве».

«Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века — стабильное государство, твёрдо следующее по пути самостоятельного развития», — отметил Лукашенко.

Также белорусский президент подчеркнул, что в Белоруссии царят мир, порядок и народное единство.