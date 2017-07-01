ИГ учит детей убивать: эксперты обеспокоены проблемой «львят халифата»

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Ракка, 1 июля. Боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) создали систему тренировочных лагерей для детей, где «львят халифата» воспитывают как смертников и убийц. Эксперты всерьез задумались над тем, какое будущее ждет воспитанников этих лагерей после освобождения иракского Мосула и падения ИГ*.

По данным Антитеррористического комитета Нидерландов, в лагерях для «львят халифата» живут как мальчики, так и девочки. Первых готовят к боевым действиям, вторых — к свадьбе с террористами. Для детей придуманы система поощрений и различные соревнования

«Ребята в лагере участвовали в соревнованиях. Главный приз? Возможность стать террористом-смертником», — рассказал один из «львят халифата».

Европейские эксперты опасаются, что юные ученики террористов отправятся в Европу, чтобы пойти по стопам своих «учителей». Власти Ирака и Сирии уже предпринимают шаги для избежания такого сценария. В частности, на освобожденных от ИГ территориях осуществляются ревизии учебников. Власти САР также готовятся к реформе религиозного образования.

* Организация запрещена на территории РФ.