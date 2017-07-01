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Украина
В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией
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    В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

    11:21  1 Июля 2017
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    В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

    Киев, 1 июля. Депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил Украине альтернативу визового режима с Россией. Парламентарий выступил за регистрацию приезжих граждан РФ на электронных сайтах.

    «Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», — цитирует его телеканал «112 Украина».

    В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

    По мнению Геращенко, Киев должен ввести визы для россиян только тогда, когда будет максимально к этому готов, поскольку в таком случае Москва поступит аналогичным образом по отношению к украинцам.

    Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщили, что депутаты могут приступить к обсуждению вопроса визового режима с Россией в середине июля.

    Автор: Борис Любимов
    #россия #украина #геращенко
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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