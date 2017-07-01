В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

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Киев, 1 июля. Депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил Украине альтернативу визового режима с Россией. Парламентарий выступил за регистрацию приезжих граждан РФ на электронных сайтах.

«Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», — цитирует его телеканал «112 Украина».

По мнению Геращенко, Киев должен ввести визы для россиян только тогда, когда будет максимально к этому готов, поскольку в таком случае Москва поступит аналогичным образом по отношению к украинцам.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщили, что депутаты могут приступить к обсуждению вопроса визового режима с Россией в середине июля.