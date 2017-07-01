Нарушенное стихией электроснабжение в Тульской области восстановлено

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Тула, 1 июля. Энергоснабжение всех пострадавших от стихии населенных пунктов Тульской области восстановлено. Об этом журналистам заявили в региональном управлении МЧС РФ.

После прошедшего грозового фронта свыше 7 тысяч человек более чем в 40 населенных пунктах области оставались без света.

Мощный ветер срывал крыши с жилых домов, сильный дождь с градом бил стекла. Три человека из-за полученных травм попали в больницу.

Во второй половине дня пятницы грозовое предупреждение было объявлено в центре России. Непогода обрушилась в том числе и на Москву, где выпало 90% суточной нормы осадков.