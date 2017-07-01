Путин — феномен: Марадона определил российского президента в «высшую лигу»

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Москва, 1 июля. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, что думает о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

Марадона признался, что является фанатом Путина и готовится к встрече с российским лидером в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Путин — феномен», — заявил Марадона, передает RT.

По мнению аргентинского футболиста, Путина стоит поставить в один ряд с Уго Чавесом, Фиделем Кастро, Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом. Все вместе эти политики «представляют так называемую «высшую лигу», отметил Марадона.

«Путин — это человек, который может принести мир многим в этом мире», — выразил уверенность футболист.

А вот президент США Дональд Трамп удостоился куда менее лестных отзывов от аргентинского спортсмена. Марадона признался, что ему сложно говорить о Трампе как о политике.