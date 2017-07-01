Массовая разборка со стрельбой произошла на западе Москвы

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Москва, 1 июля. На улице Кастанаевская в Москве пять человек устроили перебранку, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета. По данным МВД, обошлось без пострадавших.

«На улице Кастанаевская произошел конфликт между группами из двух и из трех граждан. Один из участников конфликта выстрелил вверх из травматического пистолета. Пострадавших нет», — сообщил РИА Новости дежурный офицер.

В МВД уточнили, что пятерых возмутителей спокойствия доставили в отдел полиции. При этом источник агентства опроверг информацию СМИ о массовой драке. По его информации, участники конфликта вступили в словесную перепалку.