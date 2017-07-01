Ученые ЛНР получат возможность публиковаться в российских научных изданиях

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Луганск, 1 июля. Ученые степени, присвоенные в ДНР и ЛНР, могут признать действующими в России. Кроме того, диссертационные советы республик могут объединить с российскими. С таким предложением выступили в интеграционном комитете «Россия — Донбасс».

В рекомендациях от комитета к Минобрнауки предлагается объединить диссертационные советы вузов России, ДНР и ЛНР. Как ожидается, это позволит ученым, проживающим в ДНР и ЛНР, публиковаться в российских академических изданиях. Также предполагается, что объединение советов позволит укрепить научно-техническое сотрудничество и развить инновационную деятельность.