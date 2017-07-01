ДНР: ВСУ за сутки 36 раз нарушили «хлебное перемирие»

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Донецк, 1 июля. За минувшие сутки украинские силовики 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики в нарушение всех договоренностей, которых удалось достичь в Минске. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании ДНР.

Под обстрелом оказали 14 населенных пунков, где в результате действий со стороны ВСУ нарушено газоснабжение, есть повреждения зданий.

«При обстреле территорий ДНР ВСУ применили артиллерию, минометы, танки, БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — добавил представитель командования.

Напомним, конфликтующие стороны на встрече в Минске договорились прекратить огонь на время сельскохозяйственных работ. Это соглашение, которое стало четвертым с начала этого года, прозвали «хлебным перемирием», но и он уже неоднократно нарушалось.