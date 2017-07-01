Сирия: Россия обвиняет ИГ и «Джебхат ан-Нусру» в нарушениях перемирия

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Москва, 1 июля. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия в Сирии были зафиксированы российскими наблюдателями в районах, подконтрольных террористам «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ). Об этом сообщается информационном бюллетене Минобороны РФ

По данным ведомства, количество населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к режиму прекращения огня, остается прежним — 1864.

* Организация запрещена на территории РФ.