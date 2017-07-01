Пятничный ливень принес в Москву 90% месячной нормы осадков

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Москва, 1 июля. В Москве во время сильнейшего ливня, который прошел накануне, выпало около 90% месячной нормы осадков.

Как сообщают аналитики погодного центра «Фобос», дождь начался в 15.00 и закончился только спустя 12 часов — в 3.00. По состоянию на 3.00 в столице выпало 69 мм осадков при месячной норме 75 мм.

Всего же за июнь в столице выпало вдвое больше месячной нормы осадков — 140 мм.

Синоптики сохранили неблагоприятный прогноз и на выходные. Утром стало известно, что в аэропортах Москвы задерживаются около 450 рейсов, более 40 отменены.