Законопроект о восстановлении экономических отношений с Кубой внесен в конгресс США

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Вашингтон, 1 июля. Демократ Бобби Ли Раш подготовил проект закона, который может стать отправной точкой для возвращения американо-кубинских отношений в нормальное русло.

Документ предполагает восстановление туризма и торговли между двумя странами. Автор уверен, что Гавана давно не представляет для Вашингтона никакой угрозы. Поэтому запреты, введенные еще при Джоне Кеннеди, пора снять.

Более того, отмена санкций повлечет за собой масштабные перемены и поможет Кубе стать на путь демократии, считает Раш.

«Активизация двусторонних торговых отношений может способствовать дальнейшему укреплению на Кубе принципов соблюдения прав человека и демократического правления, а также поможет стране привести свою деятельность в соответствие с региональными и глобальными правилами и принципами торговли», — приводит выдержки из законопроекта RT.

Напомним, отношения Кубы и США сошли на нет более 50 лет назад, в 1963 году, после того, как СССР разместил на территории республики свои ракеты. Москва это решение приняла в ответ на размещение американских ракет в Турции.

Причем если Советский Союз и Соединенные Штаты смогли уладить вопрос дипломатическим путем, то с Кубой все затянулось на долгие десятилетия.

При экс-президенте Бараке Обаме была попытка наладить мосты между странами. Однако позже, уже при Дональде Трампе, антикубинские настроения вновь взяли верх над ситуацией.