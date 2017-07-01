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Британца хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса
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    Британца хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

    10:32  1 Июля 2017
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    Британца хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

    Лондон, 1 июля. Британец Бенджамин Стимсон может сесть в тюрьму за поддержку ополченцев в народных республиках Донбасса. Об этом пишет издание ​Times.

    По данным СМИ, 41-летний британец в 2015 году провел четыре месяца на юго-востоке Украины. Тогда же он заявлял в интервью «Би-би-си», что гордится своим решением отправиться в Донбасс, и выражал надежду получить российское гражданство.

    «Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию»,  — говорил он.

    Британца хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

    После возвращения в Манчестер Стимсона задержали по обвинению в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины». Позже «намерение совершить теракт» из обвинения убрали, передает Inforeactor. Ожидается, что приговор подсудимому вынесут 14 июля.

    Автор: Борис Любимов
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    20781

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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