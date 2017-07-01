Британца хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

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Лондон, 1 июля. Британец Бенджамин Стимсон может сесть в тюрьму за поддержку ополченцев в народных республиках Донбасса. Об этом пишет издание ​Times.

По данным СМИ, 41-летний британец в 2015 году провел четыре месяца на юго-востоке Украины. Тогда же он заявлял в интервью «Би-би-си», что гордится своим решением отправиться в Донбасс, и выражал надежду получить российское гражданство.

«Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — говорил он.

После возвращения в Манчестер Стимсона задержали по обвинению в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины». Позже «намерение совершить теракт» из обвинения убрали, передает Inforeactor. Ожидается, что приговор подсудимому вынесут 14 июля.