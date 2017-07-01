Донбасс: обстрелами ВСУ поврежден газопровод на окраине Донецка

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Донецк, 1 июля. Украинские силовики обстреляли столицу ДНР, в результате чего получили повреждения сооружения и коммуникации на западе города. Об этом сообщили в оперативном командовании республики.

Мишенями ВСУ стали квартал Трудовские и поселок Александровка. В Трудовских в двух местах был поврежден газопровод. В Александровке украинский снаряд угодил в гараж. Не исключено, что в ближайшее время появится информация о новых разрушениях.

Напомним, в Донбассе 24 июня вступило в силу очередное перемирие, получившее название «хлебное» — его целью было дать местным фермерам вырастить и собрать урожай. Однако украинская сторона нарушила перемирие уже через несколько часов.