Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Волгоградской области

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Волгоград, 1 июля. Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) были подняты по тревоге в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Уточняется, что мотострелковое соединение было поднято командующим 8-й общевойсковой армией генерал-лейтенантом Сергеем Кузовлевым в рамках проверки боеготовности.

Кроме того, в проверке приняли участие порядка 300 единиц вооружений и военной техники.

Проверялась готовность военных к защите от авиаударов условного противника, а также преодоление участков местности, зараженных в результате применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.