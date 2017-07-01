Семилетняя девочка и пятнадцатилетний подросток утонули на Алтае

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Барнаул, 1 июля. Следователи выясняют обстоятельства гибели семилетней девочки и пятнадцатилетнего подростка, которые утонули в водоемах Алтайского края. Об этом сообщают в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, днем 26 июня 15-летний подросток погиб на территории культурно-оздоровительного комплекса Ключевского района. Спасатель санатория не смог своевременно помочь юноше. Следователи приступили к допросам очевидцев случившегося и сотрудников комплекса. Изъята документация по организации отдыха.

Также на Алтае расследуется гибель семилетней жительницы Барнаула, которая вместе с родителями отдыхала на неорганизованном пляже на берегу реки Чумыш. Девочка резко ушла под воду, и родители не смогли найти ее в воде.