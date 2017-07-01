Мяч с автографом Путина получили юные футболисты из смоленского интерната

В Избранное

Смоленск, 1 июля. Подписанный президентом России Владимиром Путиным мяч получили за победу в соревнованиях воспитанники интерната в Смоленской области, передает местная ГТРК.

Воспитанники Шаталовского интерната приняли участие в футбольном турнире «Будущее зависит от тебя», который завершил Чемпионат по футболу среди футбольных команд интернатов и детских домов из 83 регионов. При этом нападающий команды был удостоен звания лучшего игрока турнира.

Юные спортсмены рассказали, что гордятся таким подарком. Также ребята признались, что мечтают связать свою жизнь с футболом.