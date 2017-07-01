Мяч с автографом Путина получили юные футболисты из смоленского интерната
Смоленск, 1 июля. Подписанный президентом России Владимиром Путиным мяч получили за победу в соревнованиях воспитанники интерната в Смоленской области, передает местная ГТРК.
Воспитанники Шаталовского интерната приняли участие в футбольном турнире «Будущее зависит от тебя», который завершил Чемпионат по футболу среди футбольных команд интернатов и детских домов из 83 регионов. При этом нападающий команды был удостоен звания лучшего игрока турнира.
Юные спортсмены рассказали, что гордятся таким подарком. Также ребята признались, что мечтают связать свою жизнь с футболом.
Юным смоленским футболистам президент Путин подписал мяч - https://t.co/9IZKG4HEiZ pic.twitter.com/39v0upcHPS— информагентство ОЧГС (@O4GS_DAILY) June 30, 2017