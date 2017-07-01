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Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля
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    Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля

    9:40  1 Июля 2017
    759

    Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля

    Вашингтон, 1 июля. Американская компания Ford не рекомендует при вождении автомобиля надевать шлепанцы. Эту обувь эксперты признали самой опасной.

    К такому выводу они пришли на основании статистических данных из многих стран мира, а также в ходе экспериментов. Установлено, что незакрепленная на ноге обувь увеличивает время торможения на 0,13 секунды, что может иметь решающее значение на высокой скорости.

    Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля

    Кроме того, шлепанцы могут зацепиться за педаль, соскочить с ноги, что приведет к риску аварии. Также в них несколько медленнее водитель переносит ногу с одной педали на другую. Все это делает их непригодными и слишком опасными для вождения.

    Добавим, что в некоторых странах запрет на ношение шлепанцев за рулем введено на законодательном уровне. Например, в Испании это будет стоить водителю 200 евро. 

    Автор: Кира Мирова
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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