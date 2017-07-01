Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля

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Вашингтон, 1 июля. Американская компания Ford не рекомендует при вождении автомобиля надевать шлепанцы. Эту обувь эксперты признали самой опасной.

К такому выводу они пришли на основании статистических данных из многих стран мира, а также в ходе экспериментов. Установлено, что незакрепленная на ноге обувь увеличивает время торможения на 0,13 секунды, что может иметь решающее значение на высокой скорости.

Кроме того, шлепанцы могут зацепиться за педаль, соскочить с ноги, что приведет к риску аварии. Также в них несколько медленнее водитель переносит ногу с одной педали на другую. Все это делает их непригодными и слишком опасными для вождения.

Добавим, что в некоторых странах запрет на ношение шлепанцев за рулем введено на законодательном уровне. Например, в Испании это будет стоить водителю 200 евро.