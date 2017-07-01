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Пентагон отсрочил начало приема трансгендеров в американскую армию
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    Пентагон отсрочил начало приема трансгендеров в американскую армию

    9:49  1 Июля 2017
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    Пентагон отсрочил начало приема трансгендеров в американскую армию

    Вашингтон, 1 июля. Минобороны США на полгода отложило прием трансгендеров в американскую армию. Соответствующее постановление принял глава Пентагона Джеймс Мэттис. 

    Изначально предполагалось, что запрет на прием в армию трансгендеров будет снят 1 июля, однако теперь им придется ждать такой возможности до 1 января 2018 года, передает Reuters. 

    Пентагон отсрочил начало приема трансгендеров в американскую армию

    Отмену запрета на службу трансгендеров в американской армии анонсировал еще в июне 2016 года тогдашний министр обороны Эштон Картер. Картер настаивал на том, что правила Минобороны насчет половой принадлежности военнослужащих устарели. Министр подчеркивал, что гораздо большее значение имеет то, насколько человек способен и готов выполнять свою работу. 

    Автор: Владимир Багров
    #пентагон #трансгендер
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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