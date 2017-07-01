Пентагон отсрочил начало приема трансгендеров в американскую армию

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Вашингтон, 1 июля. Минобороны США на полгода отложило прием трансгендеров в американскую армию. Соответствующее постановление принял глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Изначально предполагалось, что запрет на прием в армию трансгендеров будет снят 1 июля, однако теперь им придется ждать такой возможности до 1 января 2018 года, передает Reuters.

Отмену запрета на службу трансгендеров в американской армии анонсировал еще в июне 2016 года тогдашний министр обороны Эштон Картер. Картер настаивал на том, что правила Минобороны насчет половой принадлежности военнослужащих устарели. Министр подчеркивал, что гораздо большее значение имеет то, насколько человек способен и готов выполнять свою работу.