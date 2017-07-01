Более десятка космических аппаратов одновременно запустят с космодрома «Байконур»
Москва, 1 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, согласно которому с космодрома «Байконур» запустят сразу 12 космических аппаратов.
Среди них будет спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК». Он позволит из космоса отслеживать техногенные и природные чрезвычайные ситуации. Собственно, именно его отправка дает техническую возможность загрузить ракету-носитель еще одиннадцатью аппаратами.
Согласно планам, старт «Союз-2.1а» состоится 14 июля, спутник дистанционного зондирования уже доставлен на «Байконур».