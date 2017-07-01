Заложники непогоды: около 450 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

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Москва, 1 июля. Сотни рейсов задержаны и десятки отменены в аэропортах Москвы из-за ливня, который обрушился на столичный регион накануне.

В общей сложности задерживаются 450 рейсов, 179 — в «Домодедово», 270 — в «Шереметьево» и еще один во «Внуково», сообщает газета «Известия».

Данные актуальны на 06.30 мск.

По состоянию на 03.00 мск число задержанных рейсов составляло порядка 300, более 30 были отменены.

Напомним, накануне на столичный регион обрушился мощный ливень и ураган. Синоптики назвали его сильнейшим за 90 лет; за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Неблагоприятный прогноз сохраняется и на выходные.