Украина хочет получить от России 500 млн гривен за ущерб от строительства моста в Крым

В Избранное

Киев, 1 июня. Киев собирается через суд добиваться компенсации ущерба, который понесет в связи со строительством Крымского моста.

Уже подсчитано, что за 23 дня, на которые Москва планирует ввести ограничение судоходства в Керченском проливе, Украина потеряет 500 млн гривен. Эти деньги должна возместить Россия, считает украинский МИД, заявление об этом прозвучало в интервью иностранным СМИ.

Киев утверждает, что разрешение на строительство моста не давал, а действия Москвы якобы нарушают международные нормы.

Добавим, что временное ограничение судоходства, которое собираются ввести в августе текущего года, связано с установкой арочных пролетов моста через пролив.