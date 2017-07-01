NASA: Juno впервые в истории пролетит над Большим красным пятном Юпитера

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Вашингтон, 1 июля. Космический зонд Juno через десять дней впервые в истории пролетит над Большим красным пятном Юпитера, чтобы сделать самые подробные снимки самого большого атмосферного вихря.

Очередное, уже шестое сближение аппарата состоится 11 июля в 04.55 мск. Зонд приблизится на расстояние 3,5 тыс. километров от облаков планеты.

«Космический корабль будет лететь над облаками Большого красного пятна на протяжении 9 тысяч километров», — сообщают в NASA.

Juno предстоит «увидеть, как глубоко уходят корни вихря». Благодаря новым снимкам исследователи рассчитывают понять, как действует вихрь и что делает его особенным. В этих целях Juno, помимо камеры, задействует все остальные имеющиеся у него семь исследовательских инструментов. В NASA отмечают, что предстоящее сближение зонда с Юпитером станет максимальным за всю историю.