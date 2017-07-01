ФБР держит руку на пульсе: энергосектору США угрожают кибератаки 

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Вашингтон, 1 июля. Американские энергетические компании могут быть атакованы хакерами. Об этом предупреждают Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США.

Этот сектор традиционно находится в поле зрения киберпреступников, неизменно оставаясь основной целью их атак. По сообщению международных информационных агентств, об этом говорится в докладе спецслужб.

В документе уточняется, что активность хакеров наблюдается с мая. Они активно используют фишинговые письма, в некоторых случаях им даже удалось пробиться сквозь систему защиты своих жертв.