Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане

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Вашингтон, 1 июля. Неблагоприятные погодные условия в Тихом океане внесли коррективы в планы NASA. Отстыковка грузового корабля Dragon произойдет на 1 день позже запланированной даты.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства. Уточняется, что корабль вернется на Землю 3 июля, когда в зоне приводнения, по прогнозам специалистов, установится соответствующая условиям погода.

Ожидается, что Dragon опустится в 260 милях от берегов Калифорнии.

Добавим, что корабль с 2,7 т груза отправился к МКС 4 июня. Старт произошел на мысе Канаверал.