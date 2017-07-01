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Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане
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    Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане

    8:29  1 Июля 2017
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    Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане

    Вашингтон, 1 июля. Неблагоприятные погодные условия в Тихом океане внесли коррективы в планы NASA. Отстыковка грузового корабля Dragon произойдет на 1 день позже запланированной даты.

    Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства. Уточняется, что корабль вернется на Землю 3 июля, когда в зоне приводнения, по прогнозам специалистов, установится соответствующая условиям погода.

    Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане

    Ожидается, что Dragon опустится в 260 милях от берегов Калифорнии.

    Добавим, что корабль с 2,7 т груза отправился к МКС 4 июня. Старт произошел на мысе Канаверал. 

    Автор: Кира Мирова
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    16:37  30 Июня 2017
    18578

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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