Священника в Красноярском крае едва не сожгли за подозрение в гомосексуализме

В Избранное

Красноярск, 1 июля. Служителя церкви заподозрили в гомосексуальных связях. Скандал произошел в селе Кратузское Красноярского края. Об этом пишут региональные СМИ.

По их данным, местные жители избили и чуть не сожгли священника, когда тот пытался уехать из села из-за поднявшегося народного негодования.

Издания пишут, что одна из прихожанок заявила, что видела, как служитель церкви устраивал интимные встречи с мужчиной прямо в стенах храма. Причем им был один из местных чиновников. С этого и начался скандал.

Официальных подтверждений этим слухам найти пока не удалось. В церкви и администрации говорят, что даже не слышали об этом.