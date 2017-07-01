Посол КНР в РФ: Встреча Си Цзиньпина и Путина придаст импульс сотрудничеству

В Избранное

Москва, 1 июля. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву положительно скажется на развитии двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина.

Как отметил посол КНР в России Ли Хуэй, встреча Си Цзиньпина и Путина является главным событием в отношениях двух государств в этом году.

«Необходимо прилагать все усилия для поддержания и улучшения двусторонних отношений», — отметил китайский посол.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпин в Москву. Председатель КНР приедет в Москву 3 июля.