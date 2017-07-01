Опубликовано фото жуткого ДТП в Новосибирске: КамАЗ протаранил свадебный кортеж
Новосибирск, 1 июля. КамАЗ зацепил автомобиль и протащил его по дороге несколько метров. ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска.
Фотографии с места событий опубликованы в социальных сетях. На снимках видно, что ставшая участником происшествия Lada Kalina получила серьезные повреждения.
Ее водитель, уточняют в региональном управлении ГИБДД, не пострадал. Приехавшим на место ДТП службам он пояснил, что ехал на свадьбу.