Минобороны подтвердило, что Казахстан не ведет переговоры об отправке военных в Сирию
Астана, 1 июля. Минобороны Казахстана подтвердило заявление министерства иностранных дел, что Астана не обсуждает отправку своих военных в Сирию.
По словам врио руководителя генштаба ВС Казахстана Адылбека Алдабергенова, позиция оборонного ведомства полностью совпадает с точкой зрения представителей дипломатического сектора.
«Министерство обороны Республики Казахстан придерживается позиции, озвученной в официальном заявлении МИД РК», — заявил Алдабергенов.
Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обеспечением безопасности и эффективности четырех зон деэскалации на территории Сирии занимаются страны-гаранты астанинского процесса.