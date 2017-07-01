Сотрудники телеканала CNN называют Трампа клоуном

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Вашингтон, 1 июля. Опубликовано видео, на котором продюсер телеканала CNN Джимми Карр весьма нелестно отзывается о действующем президенте США Дональде Трампе.

Его имя напрямую не упоминается, но в процессе просмотра записи сомнений не остается. Это подтверждает и Джеймс О'Киф — глава общественной организации Project Veritas, которая и выложила видео в Интернет. Об этом сегодня пишет RT.

«В глубине души мы все считаем, что он клоун, что он до смешного непригоден для этого. Он действительно плохо справляется и не действует в интересах Америки», — говорит Карр.

Он добавляет, что подавляющее число его коллег, работающих на CNN, считают Трампа безумным.