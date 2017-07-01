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Происшествия
Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье
Происшествия
Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье
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    Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье

    7:29  1 Июля 2017
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    Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье

    Благовещенск, 1 июля. Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь оказать помощь жертве ДТП.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в Белогорске в Амурской области.

    «В ночь на 1 июля в Белогорске произошел конфликт, в результате которого фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

    Когда врачи возвращались на станцию, они заметили аварию на дороге. На дороге в крови лежал мужчина, которые отказывался от квалифицированной помощи. Когда фельдшер приняла решение сообщить в медучреждение, мужчина внезапно вырвал у нее телефон и ударил.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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