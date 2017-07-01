Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье
Благовещенск, 1 июля. Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь оказать помощь жертве ДТП.
Инцидент произошел в ночь на субботу в Белогорске в Амурской области.
«В ночь на 1 июля в Белогорске произошел конфликт, в результате которого фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Когда врачи возвращались на станцию, они заметили аварию на дороге. На дороге в крови лежал мужчина, которые отказывался от квалифицированной помощи. Когда фельдшер приняла решение сообщить в медучреждение, мужчина внезапно вырвал у нее телефон и ударил.