Проезд в пригородных электричках Москвы стал дороже с 1 июля

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Москва, 1 июля. Билеты на проезд в московских пригородных электричках подорожали с 1 июля на 3,7%, что не выходит за рамки инфляции, заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

В прошлый раз цена на проезд поднималась на 7%. А было это 1,5 года назад. Теперь проезд в электричке в пределах российской столицы обойдется в 34 рубля, что на 2 рубля дороже, чем ранее.

Путешествие на более дальнее расстояние, туда, где определено зонирование, будет стоить 22 рубля за каждую зону (на 1,5 рубля дороже), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики Москвы.