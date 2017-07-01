Российские  пенсионеры с 1 июля могут получить в банках карты «Мир»

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Москва, 1 июня. Сегодня на территории всей России вступили в силу поправки в закон, согласно которым банки должны выдавать бюджетникам карты «Мир».

Тот, кто сейчас открывает зарплатный или иной счет для получения выплат из госказны, уже имеет право на карту национальной платежной системы.

Переход на нее будет постепенным — в течение ближайшего года ее получат остальные бюджетники. Пенсионерам же этот срок увеличен до 1 июля 2020 года.

Есть и исключения. Новые нормы закона не касаются тех бюджетников, которые проживают за пределами РФ — это дипломаты и российские представители при международных организациях.

Добавим, что с сегодняшнего же дня карты «Мир» должны принимать банкоматы.