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Фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту в Приамурье
Россия
Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля
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    Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

    6:59  1 Июля 2017  /обновлено: 7:00  01 Июля 2017
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    Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

    Москва, 1 июля. В субботу вступили в силу несколько федеральных законов.

    МРОТ увеличился на 300 рублей

    Так, к минимальному размеру оплаты труда добавили 300 рублей. Теперь он составит 7800 рублей в месяц. По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, в ближайшие годы сумма МРОТ должна вырасти как минимум на четверть. Это даст возможность увеличить размеры страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, по мнению экспертов, это является действенной мерой в борьбе с «серыми» зарплатами.

    Выросли тарифы ЖКХ

    Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

    С 1 июля повышаются и тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 4%. Ощутимее всего рост тарифов скажется на жителях российской столицы (7%) и Северной столицы, Якутии и Камчатки (6%). Меньше всего к коммунальным платежам прибавят жителям Северной Осетии-Алании, Алтайского края, а также Дагестана и Кабардино-Балкарии.

    Больничные станут электронными

    Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

    После 1 июля россиянам упрощают порядок получения больничных. Теперь листы нетрудоспособности можно получать в электронном виде. Ранее данную практику опробовали на медицинских учреждениях ряда российских регионов. Больничный надо заверить с помощью электронной подписи больницы, после чего ее отправляют работодателю. Отметим, пациент по-прежнему может предоставлять лист нетрудоспособности.

    Пенсионеров переведут на систему «Мир»

    Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

    С 1 июля пенсионеры станут получать банковские карты системы «Мир». В первую очередь на отечественную систему переведут тех, кому пенсию начнут зачислять после 1 июля. Закон о поэтапном переходе на национальную платежную систему был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Согласно документу, банки должны получить карты «Мир» до 1 июля, после чего пенсионерам будут выдаваться эти карты. Бюджетные организации обязаны перейти на систему «Мир» в течение следующего года.

    Нововведения для водителей

    Вступили в силу также изменения в ПДД. С 1 июля ГИБДД не будет выдавать в бумажном виде ПТС. Постепенно российских автовладельцев начинают переводить на электронные паспорта. Эксперты отмечают, что такой документ упростит получение информации о прежнем владельце при покупке автомобиля

    Автобусы, на которых перевозят детей, отныне не должны быть старше десяти лет. На них должны быть установлены тахографы и навигационная система ГЛОНАСС.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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