Вырос МРОТ и тарифы ЖКХ: какие законы вступили в силу 1 июля

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Москва, 1 июля. В субботу вступили в силу несколько федеральных законов.

МРОТ увеличился на 300 рублей

Так, к минимальному размеру оплаты труда добавили 300 рублей. Теперь он составит 7800 рублей в месяц. По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, в ближайшие годы сумма МРОТ должна вырасти как минимум на четверть. Это даст возможность увеличить размеры страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, по мнению экспертов, это является действенной мерой в борьбе с «серыми» зарплатами.

Выросли тарифы ЖКХ

С 1 июля повышаются и тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 4%. Ощутимее всего рост тарифов скажется на жителях российской столицы (7%) и Северной столицы, Якутии и Камчатки (6%). Меньше всего к коммунальным платежам прибавят жителям Северной Осетии-Алании, Алтайского края, а также Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Больничные станут электронными

После 1 июля россиянам упрощают порядок получения больничных. Теперь листы нетрудоспособности можно получать в электронном виде. Ранее данную практику опробовали на медицинских учреждениях ряда российских регионов. Больничный надо заверить с помощью электронной подписи больницы, после чего ее отправляют работодателю. Отметим, пациент по-прежнему может предоставлять лист нетрудоспособности.

Пенсионеров переведут на систему «Мир»

С 1 июля пенсионеры станут получать банковские карты системы «Мир». В первую очередь на отечественную систему переведут тех, кому пенсию начнут зачислять после 1 июля. Закон о поэтапном переходе на национальную платежную систему был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Согласно документу, банки должны получить карты «Мир» до 1 июля, после чего пенсионерам будут выдаваться эти карты. Бюджетные организации обязаны перейти на систему «Мир» в течение следующего года.

Нововведения для водителей

Вступили в силу также изменения в ПДД. С 1 июля ГИБДД не будет выдавать в бумажном виде ПТС. Постепенно российских автовладельцев начинают переводить на электронные паспорта. Эксперты отмечают, что такой документ упростит получение информации о прежнем владельце при покупке автомобиля

Автобусы, на которых перевозят детей, отныне не должны быть старше десяти лет. На них должны быть установлены тахографы и навигационная система ГЛОНАСС.